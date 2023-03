Im Landauer Freibad im Prießnitzweg ist das Kinderbecken kaputt, doch die Badesaison steht vor der Tür, und die Stadtholding als Eigentümerin will nicht verspätet in die Saison starten, die voraussichtlich Ende Mai beginnt. Wie Martin Messemer, verantwortlich für die Finanzen der Stadt und nun auch für die Stadtholding, dem Stadtrat berichtete, haben sich 15 Jahre nach der Generalsanierung im Kinderbecken Fliesen gehoben. Trotz des eher milden Winters sei Wasser unter die Fliesen gesickert und habe sie bei Frost abgesprengt. Punktuelle Reparaturen sind nicht möglich. Das Becken muss komplett neu gefliest werden. Eigentlich ist der jährliche Zuschuss der Stadt an die Stadtholding für den Betrieb des Freibads auf 300.000 Euro gedeckelt, was aufgrund steigender Preise immer schwieriger wird. Doch nun werden schätzungsweise weitere 140.000 Euro für die Reparatur nötig. Der Stadtrat hat ohne Diskussionen zugestimmt.