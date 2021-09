Mit sechs Jahren an die Uni? In den kommenden Herbstferien geht das. Die Universität Landau organisiert in der ersten Ferienwoche einen Kurs für tüftel- und bauinteressierte Kinder.

Von Montag, 11. bis Freitag, 15. Oktober, bietet die Uni einen kostenlosen Kinder-Uni-Kurs für Sechs- bis Acht-Jährige an. Eltern können ihren Nachwuchs für einen Tag in die Welt der Wissenschaft eintauchen lassen. Los geht’s jeweils um 9 Uhr morgens – ein vegetarisches Mittagessen für alle ist Teil des Programms. Danach wird unter der Anleitung der Betreuer und Mitarbeitenden der Uni bis 18 Uhr weiter experimentiert: An Bauwerken aus vielseitigen Materialien oder ersten selbstprogrammierten Maschinen. Getreu dem Kursmotto: Bauen am Computer und in echt.

Anmeldung im Netz

„Kinder sind heute mit verschiedensten analogen und digitalen Lernumgebungen konfrontiert“, sagt Jonas Schäfer vom Institut für Bildung im Kindes- und Jugendalter der Uni. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, sich beim Bauspiel kreativ auszuprobieren.“

Die Anmeldung ist noch bis zum 6. Oktober unter https://bit.ly/3iboUMa möglich. Genauere Informationen zu Treffpunkt und Organisation erhalten Eltern und Kinder im Anschluss an die Anmeldung. Während der gesamten Veranstaltung wird auf die Einhaltung der AHA-Regeln geachtet, für die Betreuenden gilt außerdem die 3G-Regelung. Mit im Boot ist die außerschulische Lerneinrichtung Fokus– kurz für Forschendes Lernen in Kita und Schule.