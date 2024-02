Die Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche in Landau hat mehr Platz bekommen. Insgesamt gibt es nun 16 Therapiezimmer, zwei Seminarräume und zwei Kleingruppenräumen im Quartier Chopin.

Auch das Lehrangebot für Studierende der Psychologie profitiert von der Erweiterung. Finanziert hat diese das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Kinder- und Jugendambulanz ist eine Lehr- und Forschungseinrichtung. Eröffnet wurde sie 2014. Jährlich werden dort laut eigenen Aussagen rund 650 junge Patientinnen und Patienten verhaltenstherapeutisch behandelt.

Hoher Bedarf

Neben dem anhaltend hohen Bedarf an Psychotherapie habe der neue Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie eine Erweiterung der Räume erfordert. „Während Corona haben wir einen deutlichen Anstieg an Therapiebedarf erlebt, der nach wie vor anhält“, unterstreicht Tina In-Albon, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters und Leiterin der Ambulanz. Derzeit arbeiten 45 Psychotherapeutinnen und -therapeuten in der Ambulanz. Ein Schwerpunkt der Behandlungen liegt bei Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber auch andere belastende Verhaltensmuster wie ADHS, Zwangs- oder Essstörungen werden therapiert.

Info

Da die Wartezeiten auf einen Therapieplatz lang sein können, hat das Team für die schnelle erste Hilfe das Angebot „Deine Themenwelten“ ins Leben gerufen. Immer dienstags, von 14 bis 17 Uhr, wird Kindern und Jugendlichen, die jemanden zum Reden brauchen, ein offenes Ohr angeboten. Das Angebot ist anonym, unverbindlich und kostenfrei:psy.rptu.de/ambulanz-kiju.