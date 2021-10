Wahrscheinlich drei sieben Jahre alte Kinder haben im Lauf des Sonntags die Sterne von Autos der Marke Mercedes abgebrochen. Der Polizei sind fünf beschädigte Autos bekannt, von drei weiteren sei auszugehen, heißt es in der Mitteilung. Ein Vater hatte die Sterne im Rucksack seines Kindes gefunden und die Polizei informiert. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.