Die Landauer Jugendförderung hat erstmals in ihrem Ferienangebot für den Sommer eine Kinderstadt auf dem Gelände des Kanu-Club geplant. „Die Kinderstadt vom 14. bis 18. August ist ein pädagogisch betreutes Projekt zur Demokratieförderung, das durch die Jugendförderung in Kooperation mit der mobilen Schulsozialarbeit durchgeführt wird“, erklärt Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer. Die Acht- bis Zwölfjährigen bestimmen, wie ihre Stadt gestaltet werden soll. Sie lernen spielerisch die Zusammenhänge in einer Stadt kennen – inklusive Verwaltung, Handel, Dienstleistungen, Kultur und Sport. Dazu gibt es in der Kinderstadt Einrichtungen wie ein Bürgerbüro, Arbeitsamt, Kantine, Kaufhaus, Medienhaus, Manufaktur und Kulturmeile. Das Format ist in Germersheim seit Jahren erprobt und kommt gut an. Dort heißt die Kinderstadt Kätschapaso.

Info



Das komplette Ferienangebot sowie die Möglichkeit, sich ab sofort anzumelden, gibt es beim Online-Portal FeriPro unter https://landau.feripro.de.