Die Gemeinde Gleisweiler hat in der Weinstraße ein Tempomessgerät aufgestellt, um die Fahrer daran zu erinnern, dass dort nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Im ganzen Dorf besteht Tempo 30 – bis auf die Weinstraße, weil diese eine Landesstraße ist. Der Gemeinderat hatte schon im Oktober 2021 einen Antrag beim Landesbetrieb Mobilität in Speyer gestellt, um dort Tempo 30 einzuführen. Um auf die Gefahren durch den Verkehr für die Kinder aufmerksam zu machen, hatte eine Elterninitiative Unterschriften gesammelt. Kinder müssen auf dem Weg zum Spielplatz die Weinstraße überqueren, beide Bushaltestellen, von wo aus die Kinder zur Schule fahren, liegen im Gefährdungsbereich. Mit dem Messgerät will der Ort die Kinder besser schützen.