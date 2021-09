Der Landauer Zoo bietet am Samstag, 2. Oktober, von 14 bis 17 Uhr einen Workshop für Kinder an, bei dem diese den Streichelzoo-Führerschein erwerben können. Die Zwergziegen und Zwergschafe im Streichelzoo sind bei Kindern sehr beliebt, aber man kann im Umgang mit den Tieren viele Fehler machen. Wie gehe ich auf die Tiere zu, ohne sie zu erschrecken? Was muss ich beim Streicheln und Füttern beachten? Woran erkenne ich, ob sich die Tiere gerade wohlfühlen? Wie verhalte ich mich, wenn mir die Ziege oder das Schaf zu nahekommt? All dies erfahren die Kinder durch genaues Beobachten und den direkten Umgang mit den Tieren im Workshop der Zooschule. Darüber hinaus lernen die Kinder Interessantes zum Umgang mit Kaninchen, Minischweinen und Hühnern. Am Ende der Veranstaltung erhalten die Kinder ihren Streichelzoo-Führerschein. . Anmeldungen sind möglich telefonisch unter 06341 137011 oder per E-Mail an zoo@landau.de.