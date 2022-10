Der gemeine Deutsche findet Kinder ja irgendwie gut. Sofern es die eigenen sind. Alle anderen werden ansonsten als zu dumm („Und die sollen später meine Rente zahlen?“), zu weich („Ich bin früher durch einen Schneesturm 200 Kilometer zur Schule gelaufen und dann hat mich der Lehrer verprügelt! Nix halten die mehr aus!“) oder zu frech („Keine Steuern gezahlt, aber jetzt klugscheißen ...“) verunglimpft. Nun kommt zu diesen Mängeln der Jugend auch noch, dass die Frecklinge so verflucht laut sind! Kinder erzeugen Geräusche beim Spielen! Skandal! Das muss verhindert werden! Anwohner der Edenkobener Alla-Hopp-Anlage sind da auf einem guten Weg. Wie gesagt, Kinder ja, aber keine fremden und grundsätzlich nicht in meinem Hinterhof! Eine elegante Lösung wäre, eine Lärmschutzmauer zu bauen und den Spielplatz zu schließen. Die Mauer sollte aber so hoch sein, dass jeder aus dem Fenster nur auf die Wand schaut. Und sie sollte so ausgerichtet sein, dass auch kein Sonnenlicht mehr Gärten und Fenster erreicht. Dann verlieren alle. Wäre fair.