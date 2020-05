Seit etwa eineinhalb Jahren gibt es in Siebeldingen ökumenische Kindergottesdienste. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten diese in jüngster Zeit ausfallen. Wann der nächste sein kann, sei noch unklar, berichtet das zuständige Pfarramt Godramstein. Deshalb haben sich Sissy Pfeiffer-Müller und Sabine Weißhäuptel eine Fahnen-Aktion ausgedacht. Die Kinder bekamen einen Brief mit Liedern aus dem Kindergottesdienst, einem Psalm und einem Stück Stoff, das sie bemalen konnten. Herausgekommen ist eine gemeinsam gestaltete bunte Fahne. Sie soll die Menschen in dieser schwierigen Zeit erfreuen und ihnen Mut machen, nach dem Motto: „Wir halten zusammen.“