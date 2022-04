Mit Kreide, selbst gemalten Ukraine-Flaggen und Bildern haben am Freitagvormittag Grundschüler der vierten Klassen der Grundschule Horstring und der Pestalozzi-Grundschule auf dem Rathausplatz in Landau ein Zeichen gesetzt für Frieden in der Welt, insbesondere für Frieden in der Ukraine. Sie haben zudem auch öffentlich auf die Sorgen und Ängste der Kinder aufmerksam machen wollen. Bei der Aktion, die von Stefan Mendling vom Pfarramt für Gottesdienste mit Kindern und Familien und Anja Bein, Referentin im Missionarisch-Ökumenischen Dienst, organisiert und von der Protestantischen und der Katholische Kirche und deren Jugendzentralen unterstützt wurde, haben die Kinder mit Kreide eine große Friedenstaube auf den Boden gemalt und sich in deren Umriss aufgestellt. Außerdem haben sie ein Friedensgebet gesprochen und Friedenslieder gesungen.