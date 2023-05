Drei Kinder zwischen zehn und 13 Jahren haben sich am Montag gegen 16.30 Uhr wegen einer Tik-Tok-Challenge auf den Bahngleisen in den Seewiesen in Edenkoben in Gefahr gebracht. Den von Passanten herbeigerufenen Beamten hat das Trio berichtet, dass es für einen Tik-Tok-Kanal Videos von vorbeifahrenden Zügen machen wollte, teilt die Polizei mit. Die Polizisten haben mit den Kindern über die Gefahren gesprochen, zudem wurden die Eltern verständigt. Die Behörde warnt vor „Tik-Tok-Challenges“. In den Sozialen Netzwerken – auch, aber nicht nur in Tik-Tok – kursieren oft gefährliche Mutproben, die von Kindern und Jugendlichen aufgegriffen und kopiert werden. Die Polizei bittet die Eltern darum, ihre Kinder dementsprechend aufzuklären.