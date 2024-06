Ein Autofahrer hat am Donnerstagmittag mit seiner Fahrweise dafür gesorgt, dass ein Zwölfjähriger mit dem Fahrrad gestürzt ist. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Junge auf der Queichheimer Hauptstraße in Richtung Mörzheim. An der abknickenden Vorfahrtsstraße bei der Einmündung in die L509 kam ihm ein Auto entgegen. Weil dieses zu schnell unterwegs war, musste dessen Fahrer die Linkskurve schneiden. Der Zwölfjährige erschrak und stürzte dadurch. Er verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um das Kind und fuhr einfach weiter. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.