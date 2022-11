Weil er einem Fahrradpedal abgerutscht ist, ist am Montag gegen 15 Uhr ein Zehnjähriger in der Queichheimer Hauptstraße gestürzt. In Höhe der Einmündung Mühlweg prallte der Junge gegen ein geparktes Auto, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Auch an dem Wagen sei ein geringfügiger Sachschaden entstanden, berichtete der Junge seinem Vater, und beide meldeten den Vorfall der Polizei. Doch die fand das Auto vor Ort nicht mehr. Bekannt ist nur, dass es dunkelgrau oder schwarz sein soll. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.