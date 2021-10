Die Polizei hat am Sonntagmittag bei einer Verkehrskontrolle an der Landstraße zwischen Großfischlingen und Essingen wieder mehrere Autofahrer verwarnt. Zwölf Verkehrsteilnehmer haben dort, wo sich die L507 und L542 begegnen, das Stopp-Schild missachtet. Dies führte in der Vergangenheit bereits zu mehreren Unfällen, weshalb die Stelle den Behörden als Gefahrenpunkt bekannt ist. Einen Familienvater hat des Weiteren eine Ordnungswidrigkeit begangen. Seine neunjährige Tochter saß nicht auf einem Kindersitz, wie es vorgeschrieben ist. Zudem war sein vierjähriger Sohn nicht angeschnallt.