Ein 13-jähriges Kind ist am Montagnachmittag in Landau durch einen Hundebiss verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war es mit dem E-Scooter in der Marktstraße unterwegs, als der Hund, der angeleint war, es beim Vorbeifahren in den Fußknöchel biss. Leicht verletzt kam das Kind in ein Krankenhaus. Die 28-jährige Hundehalterin war vor Ort. Gegen diese wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.