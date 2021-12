Leicht verletzt wurde eine zwölfjährige Radfahrerin nach Angaben der Polizei, als sie am Montagmorgen mit einer 65-jährigen Autofahrerin in Landau zusammenstieß. Das Mädchen war von der Boelckestraße nach links in die Hindenburgstraße eingebogen und hatte hierbei die Vorfahrt der von rechts kommenden Autofahrerin missachtet. Durch den Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin Prellungen zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.