Ein Jugendlicher soll einen Zehnjährigen am Freitagabend mit einem Messer bedroht haben – das jedenfalls soll eine Frau auf dem Godramsteiner Feuerwehrfest am Sonntag Kindern und Eltern erzählt haben. Wie Eltern aus Godramstein weiter berichten, habe das ihr Kind sehr verängstigt. Die Polizei teilt dazu mit, sie habe keine Kenntnis von einer Bedrohung eines Kindes durch eine andere Person. Die Beamten bitten darum, solche Vorfälle direkt bei der Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de anzuzeigen.