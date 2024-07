Ein Kleinkind ist am Samstag, 20. Juli, im Auto seiner Mutter eingesperrt gewesen. Das berichtet die Polizei in ihrem Bericht. Demnach habe eine 33-jährige Frau gegen 10.40 Uhr bei der Rettungsleitstelle angerufen und mitgeteilt, dass sich ihr Auto, in dem sich noch ihr eineinhalb Jahre altes Kind befindet, selbstständig verschlossen habe. Weil der Schlüssel in der Zündung stecke, könne sie das Fahrzeug nicht mehr öffnen. Sie selbst traue sich nicht, die Scheibe einzuschlagen und benötige deshalb Hilfe. Die Mutter habe sich auch wegen der hohen Außentemperaturen Sorgen gemacht, heißt es im Bericht weiter. Letztendlich konnten die Polizeibeamten das Kind wohlbehalten aus dem Fahrzeug befreien, indem sie eine Seitenscheibe mittels eines Rettungswerkzeugs zerbrochen hatten. Die Mutter habe sich im Anschluss bei den Beamten für deren Einsatz bedankt.