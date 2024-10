Der Soroptimist Club Speyer übernimmt am Wochenende, 26. und 27. Oktober, ehrenamtlich und für einen guten Zweck den Hüttendienst auf der Kiesbuckelhütte bei Frankweiler.Den Erlös aus dem Verkauf spendet der Service Club für das Projekt Junior-Demenz-Begleiter der Malteser. Zur Stärkung gibt es hausgemachte Suppe und Kuchen sowie Vesperbrote. „Wir hoffen auf gutes Wetter und zahlreiche Gäste, damit wir viel Geld für unser lokales Förderprojekt zur Verfügung stellen können“, sagt Clubpräsidentin Sabine Stephan-Flory.

Die Hütte kann nicht angefahren werden. Sie ist in circa 40 Minuten Fußmarsch vom Waldparkplatz (Adresse fürs Navi: Schloßstraße, Albersweiler) zu erreichen. Von der Hütte aus kann man zur Landauer Hütte oder zum Orensfels weiterwandern. Für Rückfragen ist der Club per E-Mail an praesidentin@soroptimist-club-speyer.de erreichbar.