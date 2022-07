Die Kiesbuckelhütte feiert in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum. Deshalb veranstaltet der Naturfreunde Verein Ortsgruppe Landau am Samstag und Sonntag ein Fest auf der Hütte. Ab jeweils 11 Uhr sollen unterem anderem Live-Musik, Infostände und Pfälzer Spezialitäten Besucher zur Hütte locken. Die Gäste können es sich dabei auch unter dem neuen Holzunterstand bequem machen, den der Verein im vergangenen Monat errichtet hat. Der offizielle Teil findet am Sonntag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr statt. Im Jubiläumsjahr sind noch weitere Veranstaltungen geplant. Am Samstag, 20. August, spielt ab 18 Uhr die Band Celtic Dreams auf der Hütte. Eine Woche später die Ginger Partyband ab 16 Uhr. Informationen unter www.naturfreunde-landau.de.