Einer der seltensten Vögel im Land ist der Kiebitz. Ohne den Einsatz von Naturschützern, droht der Vogel des Jahres 2024 auszusterben. Einen Beitrag zum Erhalt leistet der Zoo Landau mit einer Aufzuchtstation.

Für Sonntag, 12. Mai, 10 bis 16 Uhr, lädt er zu einem Familientag rund um den Kiebitz ein. Für das Überleben einer am Boden brütenden Vogelart wie den Kiebitz müssen viele Bedingungen erfüllt sein. Dazu zählen außer der Bewahrung seines natürlichen Lebensraums auch weitergehende Aktivitäten, wie Gerardo Unger Lafourcade weiß. Der Leiter des Kiebitz-Schutzprojekts in Rheinland-Pfalz ist beim Familientag am 12. Mai dabei.

Mit einem Info-Stand im Zoo vertreten ist ebenfalls der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Gruppe Landau-Stadt. Bei einer vom Nabu organisierten Online-Abstimmung wurde der Kiebitz zum Vogel des Jahres 2024 gewählt; in Deutschland hat er diesen Titel schon einmal 1996 getragen. Nach der aktuellen Roten Liste der Brutvögel Deutschlands gilt der Kiebitz als stark gefährdet (Kategorie zwei), in der Liste für Rheinland-Pfalz wird er in Kategorie eins geführt (vom Aussterben bedroht). Laut Nabu gibt es derzeit im Bundesland nur noch 100 bis 200 Brutpaare, in ganz Deutschland sind es ungefähr 40.000 bis 65.000.

Naturschutzverbände sind dabei

Die beiden Naturschutzverbände Gnor (Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz) und Nabu informieren im Bereich der Zooschule nicht nur über die Lebensweise der ungefähr taubengroßen Vogelart mit „Feuchtwiesen und Ackerflächen“ als natürlichem Lebensraum (Unger Lafourcade), sie bieten auch verschiedene Mitmachaktionen insbesondere für kleinere Besucher an.Die offizielle Begrüßung der Besucher und die Einweihung der neuen Kiebitz-Aufzuchtstation erfolgt um 11 Uhr mit Zoodirektor Jens-Ove Heckel.

Grußworte spricht Katrin Eder (Grüne), die Landesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Die Politikerin wird dann im kleinen Kreis die Aufzuchtanlage besichtigen. Dort sind allein in diesem Jahr schon mehrere Dutzend Eier aus verlassenen Nestern ausgebrütet worden, wie Heckel informiert. Die geschlüpften Jungvögel kommen nach etwa drei Wochen in eine Auswilderungsvoliere in Harthausen bei Speyer oder in Bockenheim nahe der Zuckerfabrik Offstein.

Die Landesregierung unterstützt das Kiebitz-Schutzprojekt seit Jahren mit Zuschüssen. Dazu gehört seit Kurzem die Beschäftigung von zwei Zoo-Mitarbeitern auf 520-Euro-Basis.

Info

Der Familientag zum Kiebitz, dem Vogel des Jahres 2024, ist am Sonntag, 12. Mai, 10 bis 16 Uhr, im Zoo Landau. Die Mitmachstände befinden sich bei der Zooschule.