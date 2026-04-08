Wegen einer Software-Umstellung bleibt die gemeinsame Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau im Gebäude der Kreisverwaltung in Landau (An der Kreuzmühle 2) von Mittwoch, 15., bis Freitag, 17. April, geschlossen. Laut einer Mitteilung wird an den drei Tagen das landesweite Zulassungsprogramm umgestellt. „Wir sind dabei, unsere Prozesse in der Kreisverwaltung zu digitalisieren“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). „In der Kfz-Zulassungsstelle muss die Software unter anderem Schnittstellen zum Kraftfahrt-Bundesamt aufweisen.“ Die dafür notwendige Software werde nun vom Land aufgespielt. In den ersten Tagen nach der Umstellung könne es noch zu Einschränkungen im Betriebsablauf und längeren Wartezeiten kommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Zu beachten sei zudem, dass Verlinkungen zu den Online-Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsstelle auf der Internetseite der Kreisverwaltung bereits ab Dienstag, 14. April, nicht mehr verfügbar seien. Ab Montag, 20. April, sei die Kfz-Zulassungsstelle wieder zu den regulären Zeiten für reservierte Termine geöffnet. Termine können unter www.suedliche-weinstrasse.de vereinbart werden. Von der Schließung nicht betroffen sind die Führerscheinstelle und Ausländerbehörde.