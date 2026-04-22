Die Kfz-Zulassungsstelle für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau arbeitet ab sofort mit einer neuen Software, die bislang jedoch nicht einwandfrei läuft. Wie die Verwaltung mitteilt, kommt es deshalb aktuell selbst bei vorheriger Terminvergabe immer wieder zu Wartezeiten in der Zulassungsstelle. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße (SÜW) steht seit Ende vergangener Woche mit dem zuständigen kommunalen IT-Dienstleister fortlaufend in Kontakt, damit dieser die technischen Störungen und funktionalen Schwächen so schnell wie möglich behebt. Außerdem arbeiten sich die Verwaltungsangestellten im laufenden Betrieb in die neuen Routinen ein, um den Bürgerinnen und Bürgern trotz Systemumstellung und Funktionsstörungen der neuen Software möglichst viele Termine anbieten zu können. Das funktioniert eigenen Angaben zufolge aber nur bedingt: Da einzelne Termine aufgrund der aktuellen Situation länger dauern, stehen in der Kfz-Zulassungsstelle momentan in Summe täglich weniger Termine zur Verfügung als bisher. Für die Wartezeiten bittet die Kreisverwaltung SÜW vor dem dargestellten Hintergrund um Verständnis. Auch für die Behördenleitung sowie die Mitarbeitenden sei die Situation nicht zufriedenstellend, heißt es in der Mitteilung. Da sich die Kreisverwaltung weder die Software noch den Dienstleister selbst aussuchen konnte, sondern Vorgaben umsetzt, ist die Behörde davon abhängig, dass der externe, kommunale Dienstleister die technischen Probleme schnellstmöglich behebt. Hintergrund: Die Umstellung der Software erfolgt bundesweit in allen Kfz-Zulassungsstellen und stellt die Behörden in Rheinland-Pfalz vor Herausforderungen.