Unbekannte haben eine Scheune unweit der Landkommissärsstraße in Landau aufgebrochen und aus dieser zwei Kettensägen gestohlen. Auch das Glas einer Tür zur Scheune ist eingeschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen Dienstag und Mittwoch. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.