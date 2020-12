Einen teuren Tankstopp hat ein 71-Jähriger am Montagnachmittag im Klingweg in Bad Bergzabern eingelegt. Nicht etwa, weil der Spritpreis so hoch war, sondern weil er dort eine Unfallverkettung auslöste.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann dort sein Auto betanken, rutsche jedoch in Höhe der Tanksäule von der Bremse auf das Gaspedal und fuhr auf den vor ihm stehenden Wagen. Durch den Aufprall rollte das Fahrzeug des Geschädigten nach vorne und riss den Tankschlauch aus der Zapfsäule. Weil er so entsetzt über den Unfall war, setzte der Mann den Rückwärtsgang ein. Dabei rammte er das hinter ihm abgestellte Fahrzeug.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro.