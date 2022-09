Vom 1. bis 3. Oktober dreht sich in Annweiler alles rund um die „Keschde“. Der Höhepunkt des Keschdefeschds ist die Krönung der Kastanienprinzessin am Samstag um 14 Uhr vor dem Rathaus. Bereits zum 20. Mal findet das Keschdefeschd in der Annweilerer Altstadt rund um das Rathaus statt. Mehr als 20 Aussteller sind dabei und bieten Kastaniengerichte an, aber auch andere Produkte aus der Region wie Wild, Käse, Obst und Marmeladen. Außerdem gibt es typische Pfälzer Spezialitäten wie Dampfnudeln, Bratwurst und Neuen Wein. Darüber hinaus sind Dekoartikel und Handwerk vertreten. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Der Verein Südliche Weinstraße Annweiler am Trifels informiert zudem über die Urlaubsregion Trifelsland und die Pfalz. Die Stände verteilen sich von der unteren Hauptstraße bis hinauf auf den Rathausplatz. Die Stände sind täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. An allen Tagen gibt es Live-Musik vor dem Rathaus.

Info



Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler telefonisch unter 06346-2200 oder im Internet unter www.trifelsland.de.