Das Keschdefeschd, das für das erste Oktoberwochenende rund um den Rathausplatz in Annweiler geplant war, muss in diesem Jahr leider ausfallen. Aufgrund der aktuellen Corona-Reglungen, der Abstands- und Hygienebestimmungen, kann das Fest nicht in gewohnter Form geplant und durchgeführt werden. Deshalb hat sich der Veranstalter des Keschdefeschds, der Verein Südliche Weinstraße Annweiler, frühzeitig für eine Absage entschieden. Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler, Am Meßplatz 1, Telefon 06346 2200, online unter www.trifelsland.de, E-Mail info@trifelsland.de.