Die Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land haben begonnen. Die erste große Veranstaltung, das Keschdebuschfesch beginnt am Sonntag ab 10 Uhr in Kapellen-Drusweiler. Entlang einer circa 3,5 Kilometer langen Rundstrecke wurden dort mehr als 400 Rosenstöcke an den Rebzeilen gepflanzt. Inmitten dieser Weinberge liegt der „Keschdebusch“, ein kleines Wäldchen. Dort beginnt um 11 Uhr der Tag mit einem etwas anderen Gottesdienst im Grünen, der „Kerch uff Pälzisch“. Die Landfrauen warten nach dem Gottesdienst mit einem Mittagessen, die Chorgemeinschaft serviert Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag sorgen Justin Nova und Karsten Schneider mit Gitarre, Percussion und Gesang für harmonische Töne inmitten der Reben. Bratwurst, Flammkuchen und Getränke sind den ganzen Tag über erhältlich. Veranstalter ist der Kulturverein Kapellen-Drusweiler, Informationen per E-Mail an kulturverein@kapellen-drusweiler.de.