Von Freitag bis Montag wird in Burrweiler Kerwe gefeiert. Schauplatz ist der alte Schulhof vor dem Alten Schulhaus, das heute das Rathaus ist, und die Hauptstraße. Es gibt einen Gutselstand, einen Ball- und Pfeilwurfstand und eine Schiffschaukel.

Wein oder Schorle im Schoppenglas gibt es am Ausschank der Burrweiler Winzer, Weine im Stielglas im Weinpavillon auf der Hauptstraße. Für Verpflegung ist gesorgt, auch in vegetarischer oder veganer Ausführung. Am Sonntag ab 13.30 Uhr gibt es in der Kaffeestube selbstgebackene Kuchen. Ein Höhepunkt ist die Kerwetombola, bei der es unter anderem Rundflüge über die Südpfalz zu gewinnen gibt.

Gefeiert wird in der Regel ab 17.30 Uhr geöffnet, am Sonntag bereits ab 11.30 Uhr. Das EM-Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen Spanien wird auf einer Leinwand im Probensaal des alten Schulhauses gezeigt. „Da warten wir die Spielentwicklung ab und entscheiden spontan wie wir verfahren“, erklärt Ruth Stritzinger, erste Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Kultourismo, wie es mit der Kerweeröffnung laufen wird. Auf jeden Fall wird der traditionelle Küferschlag aufgeführt. Zum Ausschank kommen auch 50 Freischoppen Wein.

Am Freitag und am Montag spielt der Alleinunterhalter Franz Roth, am Samstag die Schreißelband.