Die Freimersheimer feiern vom 17. bis zum 20. Juni Kerwe. Eröffnet wird das Fest mit einem Umzug, der am Freitag ab 18 Uhr durch den Ort führt. Die offizielle Eröffnung auf dem Dorfplatz schließt sich daran an. Die Gruppe The Synergy sorgt am Samstag ab 21 Uhr für Livemusik auf dem Dorfplatz, auftreten wird auch die Bigband Moonshiners des Kulturvereins am Sonntag ab 17 Uhr. Am Sonntag, 19. Juni, wird auch die örtliche Bücherei offiziell wiedereröffnet. Die Einrichtung ist dann zur Besichtigung geöffnet. Ebenfalls am Kerwesonntag werden ab 15 Uhr die Tafeln vorgestellt, die über besondere Gebäude im Ort informieren.