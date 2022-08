Anlässlich des Dorfjubiläums ist für die Großfischlinger Kerwe am Wochenende ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt worden. Sie wird am Freitag um 18.30 Uhr mit der Krönung des Kerweprinzenpaares und der Wahl der Traubensafthoheit eröffnet, ab 20 Uhr sorgt die Kolpingkapelle Weyher für Unterhaltung. Die „Rheinland-Wikinger“ laden am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr zum Mittelalterdorf auf den Spielplatz ein. Ab 18 Uhr startet der Kerweumzug, der durch das Neubaugebiet Am Hofstück und Am Kirchgarten über die Oberstraße führt und am Spielplatz endet. Organisiert durch die Firma Karotek, können am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr bei Familie Barthel Oldtimer bewundert und bei Marliese Geiger die Kunstausstellung besucht werden, beides in der oberen Hauptstraße. Der Kerwe-Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst – bei guter Witterung auf der Wiese neben der Kirche, bei Regen in der Kirche. Für Kinder gibt es am Nachmittag eine Dorfrallye. Ab 13 Uhr lädt der Gesangverein Frohsinn im Dorfgemeinschaftshaus zu Kaffee und Kuchen ein. Am Montag, 10 Uhr, heißt es wieder „Fischlinger treffen (ehemalige) Fischlinger“. Ab 11 Uhr lädt die Gemeinde angemeldete Senioren aus dem Ort zum Mittagessen ein. Am Abend sorgt DJ Nico Mißfeld für Musik. An allen Tagen ist im DGH die Wanderausstellung der Verbandsgemeinde „50 Jahre – 50 Bilder“ zu sehen.