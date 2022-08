Die Gemeinde Bornheim feiert am ersten Septemberwochenende ihre St.-Laurentius-Kerwe. Ortschefin Elke Thomas wird die Festtage am Freitag um 18 Uhr eröffnen, mit 100 Freischoppen aus dem Fass unter den Klängen der Stadtkapelle Landau. Am Abend spielt die Band Acoustik Amazing im Festzelt. Am Samstag kommt um 16 Uhr das Rebknorzetheater von Andrea Miller mit dem Kasper ins Dorfgemeinschaftshaus. Der Eintritt ist frei. Im Festzelt heizt die Band Only Plan den Gästen ein. Der Sonntag steht im Zeichen des 90-jährigen Bestehens des Sportvereins, der sich ab 11 Uhr auf einer Bühne auf dem Sportplatz präsentiert. Am Montag veranstaltet der Radfahrverein Vorwärts Offenbach das Straßenrennen „Rund um den Saubrunnen“. Auch ein Kinderrennen wird es geben, bei dem jeder Teilnehmer ein Präsent erhält. Daran teilnehmen können Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Eine Anmeldung per E-Mail an gemeinde@bornheim-pfalz.de mit Adresse und Geburtsdatum ist möglich.