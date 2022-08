Die traditionelle Stääner Kerwe öffnet am Wochenende, 12. bis 14. August, wieder ihre Tore. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr mit Freibier von Ortsbürgermeister Pascal Braun. Am Samstag startet der Festbetrieb um 17 Uhr. Zur gleichen Zeit lädt die Gaggertjugend zu einem Kerweumzug durch das Dorf ein. Am Sonntag startet um 10 Uhr der traditionelle Frühschoppen und ab 13.30 Uhr singen die Musiker „Pfälzer Spätlese“ original Pälzer Liedgut. Das Catering übernimmt die Metzgerei Andelfinger aus Erfweiler.