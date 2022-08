Die Godramsteiner feiern wieder Weinkerwe. Nachdem man sich 2016 dazu entschieden hatte, die Kerwe neu auszurichten, steigt von Freitag bis Montag, 12. bis 15. August, nach zweijähriger Pause, das fünfte Fest auf dem Dorfplatz. Nach Mitteilung der Interessengemeinschaft „Wir für Godramstein“, die gemeinsam mit der Ortsgemeinde einlädt, wurden drei Bands aus der Region verpflichtet. Zu Beginn ist am Freitag, 12. August, um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Dorfplatz. Dann wird Oberbürgermeister Thomas Hirsch zusammen mit Ortsvorsteher Michael Schreiner um 19 Uhr die Kerwe mit Böllerschüssen und 100 Freischoppen eröffnen.

Über die Tage spielen Musikgruppen aus der Region Oldies, Schlager, Rock und Pop. Los geht es am Freitag, 20 Uhr, mit der Gruppe Acoustic Creek. Am Samstag um 20 Uhr spielt Rocco Rubin, laut IG der Höhepunkt der Kerwe. Vorher um 18 Uhr bietet die Ortsgruppe Godramstein des PWV einen Abendspaziergang „Vom Röhresbrunnen zum Bindesbrünnel“ an. Treffpunkt ist am Brunnen Ecke Bahnhof-/Godramsteiner Hauptstraße.

Parkplätze eingerichtet

Der Kerwesonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Bücherflohmarkt rund um die protestantische Kirche, dem um 10.30 Uhr ein Hochamt in der katholischen Kirche folgt. Ab 11 Uhr gibt es den traditionellen Frühschoppen mit Weißwurst und Bärenbräu vom Fass zu den Klängen des Musikvereins Kleine Kalmit aus Arzheim. Am Montag um 20 Uhr spielt die Alive-Rockband. Eine Musik-Lasershow beschließt das Fest.

Besucher können auf der Wiese unterhalb des evangelischen Kindergartens parken. Im 30-Minuten Takt verkehrt ein Shuttle-Service mit dem Schoppenbähnel vom Alten Messplatz in Landau aus.