Das Läuten des Rathaus-Glöckchens am ersten Septemberwochenende bildet den Auftakt der Venninger Kerwe im Feuerwehrzelt auf dem Alten Schulhof. Los geht es ab 18 Uhr. Aufgestellt werden ein Kinderkarussell sowie ein Schieß- und ein Süßigkeiten-Stand. Kerwe-Ausklang ist am Dienstag ab 19 Uhr. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der VG kann am Kerwesonntag im Alten Schulhaus die Ausstellung „50 Jahre 50 Bilder – Lebendige Verbandsgemeinde Edenkoben“ besucht werden.