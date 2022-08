Nach zweijähriger Pause feiert Hainfeld vom 19. bis 22. August seine traditionelle Weinkerwe. Die Eröffnung findet am Freitag um 18.30 Uhr im Pfarrgarten in der Dorfmitte statt. Im „Alten Kelterhaus“ ist eine Kunstausstellung mit Werken von Marika Fünffinger, Heinz Stegmaier und Erich Hepp zu erleben. Live-Musik gibt es an allen drei Tagen im Weingut Matthias Glaser in der Weinstraße. Mit dabei sind am Freitag die „Dicken Kinder“, am Samstag gibt es „Jensens Schlagerparty 2022“ mit Jens Huthoff und am Montag greifen die „Gitarrenhelden“ in die Saiten. Der Samstagnachmittag beginnt mit Führungen durch die Barock-Kirche St. Barbara, die in diesem Jahr ihr 300-jähriges Jubiläum feierte. Außerdem findet das offene Bouleturnier des Dorfladenvereins statt, zu dem sich Mannschaften aus Hamburg und sogar aus Großbritannien angemeldet haben. Den Abschluss bildet am Montag die Kerwebeerdigung im Pfarrhof, wo auch das traditionelle Saumagenessen stattfindet.