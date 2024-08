Heit esch Kerwe, Morche esch Kerwe – bis zum Mondaach Owend. So heißt es am Wochenende wieder im August-Becker-Dorf.

Das Kirchweihfest beginnt am Samstag um 17.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Pfarrerin Almendra Grazia de Reuter und Gemeindereferentin Doris Burkhardt zelebrieren den Gottesdienst auf dem Festplatz. Um 18 Uhr eröffnen Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory und Vertreter der mitwirkenden Vereine das Fest.

Neben Karussell, Warenständen und Essensständen der Vereine gibt es an allen Tagen auch musikalische Unterhaltung auf der Festbühne: am Samstag ab 19 Uhr mit Oli Dums & Band“ am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Kindertheater Flora Primelwurz. Für Sonntag laden Bürgerverein und A-Jugend des SVK Kerwe-Veranstalter von 11 bis 17 Uhr zu einem Human-Kicker-Turnier ein. Interessenten können sich unter Telefon 0160 7515025 anmelden. Das August-Becker-Museum ist von 13 und 17 Uhr geöffnet. Zum Kerweabschluss kommen am Montag ab 19 Uhr die Fans von Acoustic & Amazing auf ihre Kosten.