Der Heimat- und Kulturverein lädt am Wochenende zur traditionellen Kerwe mit Musik auf dem Platz am Rathaus ein. Eröffnung ist am Samstag um 18 Uhr. Der ökumenische Gottesdienst beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche. Kerwe-Mittagessen gibt es ab 11.30 Uhr. Am Montag geht es um 16 Uhr weiter. Es gilt die 3G-Regel, Besucher müssen demnach geimpft, genesen oder getestet sein.