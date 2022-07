Die Dernbacher Kerschehoge-Kerwe findet wieder statt vom 16. bis 19. Juli auf dem Dorfplatz. Zu Beginn gibt es am Samstag ab 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Gemeindeplatz. Der Fassanstich erfolgt um 19 Uhr mit Freibier. Als Unterhaltung gibt es neben den Fahrgeschäften an allen Tagen Live-Musik unter anderem von „Quly 2“ und „Gardenparty“. Als Höhepunkt startet das allseits beliebte Kerschehoge-Rennen. Am Montag, ab 20 Uhr, gehen 300 rote Bällchen auf einen Lauf durch den Dernbach, der mitten durch den Ort fließt. Wer mitmachen will: das Startgeld für ein Bällchen beträgt Euro. Die ersten fünf „Kersche“-Bällchen gewinnen einen bisher noch geheimen Preis. Der Erlös kommt dem Heimatverein für kulturelle und soziale Zwecke zu Gute.