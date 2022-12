Das Ehrenamtsprojekt Schlau in Landau befindet sich derzeit im Neuaufbau. Um die Initiative und die Menschen dahinter kennenzulernen, findet am Mittwoch, 14. Dezember, ab 12.30 Uhr ein Treffen in der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG), Moltkestraße 9, statt. Das Projekt leistet Aufklärungsarbeit zu geschlechtlicher, sexueller und romantischer Vielfalt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Seit September ist Anna-Lena Jagdt mit in der Koordination und unterstützt mich tatkräftig bei der Neustrukturierung der Landauer Regionalgruppe. Aktuell können leider keine Workshops an Schulen angeboten werden, wir arbeiten aber daraufhin, dass sich das spätestens ab Februar 2023 wieder ändert“, so Kaycee Hesse, Regionalkoordination von Schlau Landau.

Info



Fragen zur Veranstaltung beantwortet Kaycee Hesse unter Telefon 0152 55406876 oder per E-Mail an landau@schlau-rlp.de. Weitere Infos unter www.landau.schlau-rlp.de.