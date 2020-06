Wegen eines technischen Defektes an einem Hauswasserwerk hat sich am Samstag gegen 8.25 Uhr ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße in Heuchelheim entwickelt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr ihn schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt, es gab auch keinen größeren Schaden im Gebäude.