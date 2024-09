51 Angehörige der Landauer Feuerwehr waren wegen eines Kellerbrandes am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Franz-von-Sickingen-Straße im Westen der Stadt im Einsatz. Wie die Feuerwehr berichtet, kam es wegen des Brandes in einem Kellerraum zu einer Verpuffung. Den Brand haben unter anderem vier Wehrleute mit Atemschutzausrüstung bekämpft. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich selbst außer Gefahr bringen und sind bei Nachbarn untergekommen, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Bumb. Die Polizei geht nach aktuellem Sachstand von einem E-Bike-Akku als Brandursache aus, sagt eine Sprecherin.