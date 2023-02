Schrebergärten sind in. Das hat sich nicht erst, aber auch während der Corona-Pandemie gezeigt, als viele Menschen unter Lockdowns litten. Die Nachfrage nach Parzellen war enorm, die Warteliste lang. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hatte daher schon im Sommer 2020 die Stadtverwaltung um Prüfung gebeten, wo noch neue Kleingärten angelegt werden könnten. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Die Verwaltung hatte die besten Chancen bei der Dauerkleingartenanlage Horstring gesehen, die östlich der A65 und südlich der Straße zum Gewerbegebiet Bornheim liegt. Doch die Erweiterungsfläche hätte in mehreren Schutzgebieten gelegen: dem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Bellheimer Wald mit Queichtal, dem Vogelschutzgebiet Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen, dem landesweiten Biotopverbund und dem Trinkwasserschutzgebiet Dreihof. Der für die Regionalplanung zuständige Verband Region Rhein-Neckar hat die Erweiterung daher abgelehnt. Der Stadtverwaltung sei es trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen, ihn umzustimmen. Weil zudem bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für Landau auf weitere Kleingartenflächen verzichtet wurde, sind jetzt alle Erweiterungsmöglichkeiten vom Tisch, heißt es in einer Information für den Bauausschuss.