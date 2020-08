Die Anzahl der Corona-Infektionen in der Südpfalz hat sich von Donnerstag auf Freitag nicht verändert: Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Landau/Südliche Weinstraße sind bisher 232 Fälle registriert worden, von denen noch fünf aktiv sind. 222 Menschen gelten als wieder gesund, fünf sind gestorben. Im Landkreis Germersheim wurden seit Ausbruch der Pandemie 208 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Noch gibt es neun positiv getestete Erkrankte. 193 Menschen sind laut Kreisverwaltung wieder gesund, sechs Menschen an den Folgen des Virus oder in Kombination mit Vorerkrankungen gestorben.