Seit dem Vortag sind keine weiteren Coronainfektionen im Kreis Germersheim nachgewiesen worden. Es bleibt bei jenen 28 Fällen, die sich im Wesentlichen bei einer Freikirche in Schwegenheim zugetragen haben, teilt die Kreisverwaltung Germersheim mit. Rund 100 Menschen sind in Quarantäne. Zwei weitere Schulen werden geschlossen, um die Ausbreitung zu stoppen. Seit dem Auftreten der Pandemie in der Region ist das Virus bei 176 Menschen nachgewiesen worden, von denen fünf gestorben und 143 wieder gesundet sind.

Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau melden dagegen einen Stillstand beim Infektionsgeschehen. Es bleibt bei 226 nachgewiesenen Infektionen mit fünf Todesopfern und 217 Gesundeten. Das heißt, dass es noch vier „aktive“ Infektionen gibt, drei in der Verbandsgemeinde Landau-Land und eine in Landau.