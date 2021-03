Mit dem Antrag auf Bodenschwellen für die Cornichonstraße hat sich am Montag ein Anwohner an die Stadtverwaltung gewandt. Er erhofft sich davon einen besseren Schutz insbesondere der jüngsten Passanten, da dort allein drei Kindergärten ansässig seien. Nach seiner Einschätzung wird dort die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern häufig überschritten, und das gelte noch viel mehr für den Einmündungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße, die als Spielstraße mit Schrittgeschwindigkeit ausgewiesen ist. Zwar stünden in der Cornichonstraße Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung, doch die könnten ihre Wirkung nur bei Gegenverkehr entfalten. Doch die Stadtverwaltung kann sich für den Vorschlag nicht erwärmen. Bodenschwellen seien dort nicht möglich, weil sie eine Unfallgefahr für Zweiräder darstellen würden. Zudem seien sie bei der Überfahrt sehr geräuschintensiv. Solange im Wohnpark am Ebenberg noch gebaut wird, werde die Cornichonstraße auch als Zubringer für Baustellenfahrzeuge benötigt. Danach wären dann andere Lösungen möglich, etwa eine großflächige Aufpflasterung. Dafür müsste dann allerdings ein großer Teil des relativ neuen Einmündungsbereiches umgebaut werden. Die Stadt versichert, dass sie das Problem „auf dem Schirm“ hat und auch andere, modernere Lösungen prüfe. „Und was wir auf jeden Fall machen werden, ist, die Geschwindigkeit in diesem Bereich verstärkt zu kontrollieren, sobald wir als Stadt die Geschwindigkeitskontrollen übernehmen“, sichert Pressesprecherin Sandra Diehl zu.