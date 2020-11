Am Donnerstag, 26. November, wäre der Landauer Thomas-Nast-Nikolausmarkt eröffnet worden, hätte nicht Corona der Tradition einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht mal das Etagenkarussell der Hartmanns darf auf dem Rathausplatz seine Runden drehen. Nach der pfiffigen Idee aus dem Landauer Rathaus, die Südpfälzer für den Wegfall des Maimarktes mit einem Riesenrad auf den Rathausplatz zu locken und sie danach mit einem großen Kettenkarussell für den gestrichenen Herbstmarkt zu trösten, war nämlich bei manchen Leuten der Wunsch gekeimt, wenigstens die Reitschule wieder erleben zu können. Ein Klassiker zur Weihnachtszeit in Landau. Doch daraus wird nichts, wie eine Anfrage im Rathaus ergab. Die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz in der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung vom November verbieten dem Schausteller, sein Karussell in Betrieb zu nehmen. Zumindest bis zum 20. Dezember. Was danach möglich sei oder nicht, sei heute nicht absehbar, heißt es bei der städtischen Pressestelle. Im Sommer sei die Gesetzeslage noch eine andere gewesen, Freizeitparks waren noch erlaubt. Deswegen seien sowohl Riesenrad als auch Kettenkarussell möglich gewesen.