Eine gute Nachricht meldet das Gesundheitsamt in Landau: In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße ist seit Montag kein weiterer Corona-Infizierter registriert worden. Im Kreis Germersheim sind es laut Gesundheitsamt Germersheim 18 neue Fälle. Aktuell sind an der Weinstraße 161 Covid-19-Fälle gemeldet, im Kreis Germersheim sind es derzeit 387 Infizierte.

Die Inzidenzwerte liegen, Stand Dienstag, 14.10 Uhr bei 27,7 für Landau, 54,3 für den Kreis SÜW und 112,4 für den Kreis Germersheim. Dieser Wert gibt die Anzahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen wieder.