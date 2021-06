Die Inzidenzwerte gehen in der Südpfalz weiter auf null zu. Wie das Landesuntersuchungsamt vermeldet, beträgt der Wert in Landau 2,1, im Kreis Südliche Weinstraße 1,8 und im Kreis Germersheim 17,1. Im Vergleich zum Vortag sind sie in allen drei Kommunen gefallen. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, gibt es in Landau und im Kreis SÜW keine Neuinfektion. Im Kreis Germersheim gibt es vier neue bestätigte Coronafälle.