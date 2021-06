Gute Nachrichten: In der Südpfalz ist im Vergleich zum Vortag keine Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert worden. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt im Kreis Germersheim bei 3,9, im Kreis Südliche Weinstraße bei 0,0 und in der Stadt Landau bei 4,3. Die Werte geben die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage an.

